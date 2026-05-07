Suomalaisen Vetyalfan tarjous oli huutokaupan suurin ja edullisin. Kyse olisi suurimmasta EU:n Innovaatiorahaston koskaan Suomeen myöntämästä tuesta.

Euroopan komissio on valinnut Innovaatiorahastonsa vuoden 2025 vetyhuutokaupassa yhdeksän kärkihanketta, joiden kanssa edetään sopimusneuvotteluihin. Jatkoon valittuihin kuuluu myös suomalaisen Vetyalfan Cloudberry-hanke, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tiedotteessa.

Valitut hankkeet saavat yhteensä noin 1,09 miljardia euroa EU:n rahoitusta. Suomalaisen hankkeen osuus olisi noin 224 miljoonaa euroa.

Kyse olisi suurimmasta EU:n Innovaatiorahastosta koskaan Suomeen myönnetystä tuesta. Lopullinen summa täsmentyy siinä vaiheessa, kun hyväksytyt hankkeet allekirjoittavat avustussopimuksen Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA:n kanssa.

– Tämä on taas yksi sellaisista positiivisista uutisista, joita Suomi kaipaa tällä hetkellä. Erinomaista, että suomalainen hanke pystyy jälleen menestymään hyvin tiukassa kisassa, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

Sopimusten odotetaan tulevan allekirjoitetuiksi tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sen jälkeen yrityksen tulee tehdä investointi- tai rakentamispäätös 2,5 vuoden kuluessa allekirjoittamisesta ja aloitettava toiminta viiden vuoden kuluessa.

Vetyalfan tarjous oli suurin ja edullisin

Seitsemässä Euroopan talousalueen valtiossa toteutettavien hankkeiden odotetaan tuottavan lähes 1,1 gigawattia elektrolyysikapasiteettia ja yli 1,3 miljoonaa tonnia vetyä ensimmäisten 10 toimintavuotensa aikana. Kasvihuonekaasupäästöjä ne vähentäisivät 9 miljoonaa tonnia.

Vetyalfa Oy tarjoaa tuotantoon liki 509 kilotonnia vetyä 10 vuodessa. Hinta on koko tarjouskilpailun alhaisin.

Yrityksen tuotantokapasiteetti olisi 500 megawattia. Tuotetulla vihreällä vedyllä saavutettaisiin myös yli 3,38 miljoonan tonnin päästövähennys 10 vuodessa.