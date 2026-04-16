Uusi selonteko linjaa Suomen kannan ydinaseiden sijoittamiseen rauhan aikana. Kielto jätetään aikomukseksi.

Hallitus hyväksyi tänään osaltaan periaatteellisesti merkittävän ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjapaperin.

Virallisesti kyseessä on valtioneuvoston ajankohtaisselonteko ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutoksesta. Kyseinen selonteko eteni tänään eduskunnan käsittelyyn

Reilun 20 sivun mittaisessa selonteossa linjataan muun muassa se, miten Suomi suhtautuu Nato-liittolaisten ydinaseisiin.

– Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Suomi on sitoutunut ydinsulkusopimukseen (NPT) ja muihin kansainvälisiin velvoitteisiinsa, eikä Suomesta siten tule ydinasevaltiota. Pidämme tärkeänä tiivistä vuoropuhelua ydinasepolitiikasta läheisten liittolaistemme kanssa, selonteossa kirjoitetaan.

– Suomi on valmis tarkastelemaan uusia yhteistyömuotoja. Suomi muodostaa itsenäisesti kantansa kaikkiin ydinpelotetta koskeviin kysymyksiin, kirjoitus jatkuu.

Tarkkaan harkitussa selonteossa on siis määritelty ydinaseettomuus aikoa-verbin kautta. Selontekoon ei ole haluttu kirjata suoremmin: ”Suomi ei sijoita alueelleen ydinaseita rauhan aikana”.

Aikoa-verbin käyttämisellä muotoiluun jää hieman epämääräisyyttä.

Selonteossa ei mainita mitään Nato-liittolaisten ydinaseiden kauttakulusta Suomen alueiden läpi.

Lainsäädännöstä on tarkoitus poistaa rajoitteet niin säilytykselle kuin kauttakululle poikkeusolosuhteissa.

Mitä sanovat puolueet?

Eduskuntakäsittelyn yhteydessä puolueilla on mahdollista tehdä muutoksia selontekoon, jos muutosten taakse löytyy enemmistö.