Yhdysvallat jakoi videon "saumattomasta" yhteistyöstä suomalaisten hävittäjien kanssa.

Pohjoismaissa järjestettiin maaliskuussa valtava arktinen Naton sotaharjoitus Cold Response 26, johon myös Suomi osallistui 3500 sotilaan voimin.

Yhdysvaltain puolustusministeriö julkaisi videon, jossa se kehuu yhteistyötä suomalaisten hävittäjälentäjien kanssa. Videolla KC-130J Super Hercules -ilmatankkauskone tarjoaa polttoainetta Suomen ilmavoimien F/A-18 Horneteille lähellä Evenesin lentotukikohtaa Norjassa.

Videon perusteella homma sujuu kuin tanssi.

– Yhdessä. Kyvykkyys ei tunne etäisyyksiä, kuuluu Yhdysvaltain merijalkaväen Euroopan ja Afrikan joukko-osaston sanat Instagramissa.

– Tällainen koulutus vahvistaa yhteentoimivuutta ja lujittaa Naton kykyä osoittaa sotilaallista voimaa pohjoisilla alueilla. Liittoutuneiden vahvuus. Valmiina tehtävään.

Yhdysvaltain mukaan 17. maaliskuuta tapahtunut tilanne on osa Arctic Sentry -harjoitusta.

Norjan johtamaan harjoitukseen on osallistunut yli 30 000 sotilasta 14 eri Nato-maasta. Harjoitus päättyi eilen.