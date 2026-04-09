Yhdysvallat lähetti pelätyn koneen ilmoihin 7. huhtikuuta.
Yhdysvaltain Lähi-idän toimintojen päämaja Cenctom julkaisi harvinaisen videon, jossa näkyy B-2-häivepommikoneen nousu ilmaan. Kone nousi ilmaan vain hetki ennen, kuin Yhdysvallat ja Iran pääsivät sopuun tulitauosta.
Katso miltä näyttää, kun yksi maailman pelätyimmistä koneista lähtee kohti taivasta.
Viralliselta nimeltään Northrop Grumman B-2 Spirit pystyy kantamaan niin tavanomaisia pommeja ja ohjuksia kuin ydinaseitakin. Sen hinnaksi on arvioitu 2 miljardia dollaria.
Yhdysvallat iski B-2-häivepommittajille viime kesänä Iraniin. Tällöin ne suorittivat ilmaiskuja maan tärkeimpiin ydinlaitoksiin. Pituudeltaan noin 21-metrinen ja siipiväliltään noin 52-metrinen Northrop Grumman B-2 -pommikone on osallistunut operaatioihin aiemmin muun muassa Afganistanissa ja Irakissa.