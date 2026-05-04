Yhdysvallat siirtää tuhansia sotilaita pois Saksasta.
Saksan ja Yhdysvaltojen suhteet ovat ajautuneet syvään kriisiin.
Saksan liittokansleri Friedrich Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon Merzin arvosteltua Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti.
MTV Uutisten toimittaja Anna Saraste kertoo, että Yhdysvallat olisi vetämässä pois nopean toiminnan joukkojaan.
– Saksalaisten mediatietojen mukaan kyseessä olisi niin kutsuttu Stryker-prikaati eli nopean liikuteltavuuden joukot, jotka ovat tällä hetkellä Baijerissa Vilseckissä, Saraste kertoo Berliinistä.
Trumpin ilmoitusta joukkojen vähentämisestä osattiin odottaa.
– Viiden tuhannen sotilaan vähentäminen Saksassa olevasta neljästäkymmenestä tuhannesta ei ole valtava lovi. Poliitikot ovat sanoneet osanneensa odottaa osittaista joukkojen vetämistä, Saraste lisää.
Saksalaiset ovat huolestuneet ennen kaikkea siitä, että Yhdysvallat peruu lisäksi aikeensa sijoittaa keskipitkän kantaman ohjuksia Saksaan.