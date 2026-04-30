Suomi liittyy Ukrainalle drooneja toimittavaan koalitioon, kertoo Uutissuomalainen.
Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomi liittyy kansainväliseen droonikoalitioon vielä kevään aikana. Kokoomukseen kuuluva Häkkänen kertoi asiasta Uutissuomalaiselle.
Toissa vuonna perustettu koalitio pyrkii vahvistamaan Venäjän hyökkäyssodalta puolustautuvaa Ukrainaa toimittamalla rintamalle drooneja. Suomi on jo aiemmin liittynyt ainakin tykistö-, panssari-, miinanraivaus- ja it-koalitioihin.
Puolustusministeri sanoo lehden haastattelussa, että koalitiossa mukanaolosta ei koidu merkittäviä lisäkustannuksia.