– Siitä huolimatta virallisten tilastojen mukaan tullaan varmasti tänäkin vuonna pääsemään siihen viiden prosentin kasvuun, joka on asetettu tämän vuoden tavoitteeksi. Me emme tietenkään siihen ihan usko, Kiina-ennustetta maanantaina esitellyt Kaaresvirta sanoi.

Nyt viennin vaikutus on kuitenkin heikentymässä, eikä kotimaisen kulutuksen kasvu riitä ylläpitämään nykyisen kaltaista talouskasvua.

Talouskasvua on tukenut viime vuoden lopulta poikkeuksellisen vahvasti vienti, joka on vetänyt kauppasotapuheista huolimatta. Hintakilpailukyky on pysynyt hyvänä, ja Kiina on pystynyt osittain kiertämään korkeampia tulleja kolmansien maiden kautta, erityisesti Aasiassa.

Suomen Pankin mukaan talouskasvu on hidastunut Kiinassa odotettua vahvemman alkuvuoden jälkeen. Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos Bofit ennustaa kasvun hidastuvan tämän vuoden neljästä prosentista noin kolmeen prosenttiin vuonna 2027 ja pysyvän sillä tasolla pidemmän aikaa.

Kiinan vienti veti alkuvuodesta odotuksia paremmin kaupan esteistä huolimatta. Nyt viennin vaikutus vähenee, eikä kotimaisen kulutuksen kasvusta ole paikkaajaksi, Bofit arvioi ennusteessaan.

Kiinan raportoimiin talouslukuihin on pitänyt aina suhtautua varauksella. Bofitin mukaan epävarmuus niitä kohtaan on lisääntymässä ja Kiinan talouden tilaa joudutaan jatkossa arvioimaan yhä sakeamman sumuverhon läpi.

Epävarmuus ei koske vain talouskasvua, vaan luotettavaa tietoa on vaikea saada myös esimerkiksi työmarkkinatilanteesta, hinnoista ja palkoista.

– Kiinan kokonaispalkkasumman kehityksestä meillä ei ole mitään tietoa, jos ollaan ihan rehellisiä. Ei vain ole kunnon dataa, Kaaresvirta kuvaili.