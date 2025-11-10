Kiinan vienti veti alkuvuodesta odotuksia paremmin kaupan esteistä huolimatta. Nyt viennin vaikutus vähenee, eikä kotimaisen kulutuksen kasvusta ole paikkaajaksi, Bofit arvioi ennusteessaan.
Suomen Pankin mukaan talouskasvu on hidastunut Kiinassa odotettua vahvemman alkuvuoden jälkeen. Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos Bofit ennustaa kasvun hidastuvan tämän vuoden neljästä prosentista noin kolmeen prosenttiin vuonna 2027 ja pysyvän sillä tasolla pidemmän aikaa.
Talouskasvua on tukenut viime vuoden lopulta poikkeuksellisen vahvasti vienti, joka on vetänyt kauppasotapuheista huolimatta. Hintakilpailukyky on pysynyt hyvänä, ja Kiina on pystynyt osittain kiertämään korkeampia tulleja kolmansien maiden kautta, erityisesti Aasiassa.
Nyt viennin vaikutus on kuitenkin heikentymässä, eikä kotimaisen kulutuksen kasvu riitä ylläpitämään nykyisen kaltaista talouskasvua.
Bofitin vanhemman ekonomistin Juuso Kaaresvirran mukaan bruttokansantuotteen kasvu hidastui Kiinan omienkin lukujen mukaan tämän vuoden kolmannella neljänneksellä.
– Siitä huolimatta virallisten tilastojen mukaan tullaan varmasti tänäkin vuonna pääsemään siihen viiden prosentin kasvuun, joka on asetettu tämän vuoden tavoitteeksi. Me emme tietenkään siihen ihan usko, Kiina-ennustetta maanantaina esitellyt Kaaresvirta sanoi.