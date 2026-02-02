RKP:n eduskuntaryhmä valitsi maanantaina yksimielisesti Otto Anderssonin jatkamaan ryhmän puheenjohtajana.

Eduskunta aloittaa kevään istuntokautensa tällä viikolla. Anderssonin mukaan kevätkauden keskeisiä kysymyksiä ovat toimenpiteet työllisyyden parantamiseksi ja kasvun edistämiseksi. Hän katsoo, että väliaikaisilla ja hyvin kohdennetuilla verotoimilla voi olla tässä keskeinen osa.



Andersson ehdottaa, että varainsiirtoverosta luovuttaisiin väliaikaisesti.



– Tilapäinen, esimerkiksi vuoden mittainen varainsiirtoveron poistaminen vauhdittaisi asuntomarkkinoita ja edistäisi samalla vaikeuksissa ollutta rakennusalaa. Tämä taas loisi työpaikkoja ja auttaisi talouskasvua, Andersson sanoi tiedotteessa.



Myös kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman sanoi viime viikolla, että varainsiirtoveron roolia on syytä arvioida uudelleen. Östmanin mukaan varainsiirtovero muodostaa nykyisessä markkinatilanteessa merkittävän lisäesteen asuntokaupan käynnistymiselle erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella.