Ensimmäiset saavat esitäytetyt veroilmoituksensa jo huomenna, muistuttaa Verohallinto.
Sähköiseen palveluun esitäytetty veroilmoitus saapuu huomenna toiminimiyrittäjille, maataloudenharjoittajille ja heidän puolisoilleen.
Näillä ryhmillä veroilmoituksen täydentämisen määräpäivä on ensimmäinen huhtikuuta. Muiden esitäytetyt veroilmoitukset ovat sähköisessä palvelussa maaliskuun loppuun mennessä, ja määräpäivät ovat huhtikuussa.
Esitäytetty veroilmoitus pitää tarkistaa. Jos tuloja tai vähennyksiä puuttuu, ne pitää ilmoittaa määräpäivään mennessä.