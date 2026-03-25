Energian ja polttoaineen veroalet voivat pahentaa tilannetta, järjestö sanoo.

Suomen Yrittäjät varoittaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusta energiatukitoimien vaikutuksista. Yrittäjien tiedotteen mukaan energian ja polttoaineiden laajamittaiset veroalet ja hintasääntely voivat pahentaa tilannetta ja lisätä kysyntää tilanteessa, jossa energiaa on niukasti saatavilla.

– Kun energia on niukkaa, keskeistä on kysynnän sopeutuminen. Laajat tukitoimet voivat lievittää hintojen välitöntä vaikutusta, mutta samalla ne heikentävät kannustimia energiansäästöön, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Päivi Puonti sanoo tiedotteessa.

Yrittäjien mukaan mahdollinen energiatuki olisi parempi kohdentaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat, eikä Suomella ja monilla muilla Euroopan mailla ole varaa laajamittaisiin tukipaketteihin tai pysyviin tukirakenteisiin.

Lähi-idän tilanne lisää hallitukselle odotuksia vahvistaa yrittäjien toimintaympäristöä kehitysriihessä, Suomen Yrittäjät sanoo. Järjestön mukaan yritysverotusta ei pidä kiristää, yritysten rahoitus on varmistettava, hankintalain uudistus on toteutettava ja selvitys työajan pidentämisestä on aloitettava.

Lue myös: