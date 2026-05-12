Heidi Weng aikoo päättää uransa seuraavaan kauteen.

Heidi Weng hiihti hienon kauden, jonka kruununa olivat Milano-Cortinan olympialaiset helmikuussa. 34-vuotias norjalainen oli voittamassa kisoissa viestikultaa ja sijoittui lisäksi hopealle 50 kilometrillä sekä pronssille yhdistelmäkilpailussa.

Vahvasti mennyt talvi sai Wengin jatkamaan uraansa vielä yhdellä vuodella. Tuleva kausi on kuitenkin jäämässä naisen viimeiseksi, hän kertoi Norjan TV 2:lle.

– Koen, että on yhä todella hauskaa kilpailla ja harjoitella, mutta laukun pakkaaminen ja poissa oleminen tuntuu vuosi vuodelta raskaammalta. Joten kyllä, tästä tulee viimeinen vuoteni, Weng sanoi.

– Helppo sanoa. Katsotaan, hän kuitenkin lisäsi.

Weng saavutti viime kaudella ensimmäisen henkilökohtaisen maailmancupin osakilpailuvoittonsa sitten vuoden 2022 olemalla ykkönen Falunin yhdistelmäkilpailussa.

Maailmanmestaruuksia norjalainen on saavuttanut urallaan viisi. Neljä niistä on viestistä ja yksi parisprintistä.