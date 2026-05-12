Memphies Griezzliesin NBA-pelaaja Brandon Clarke on kuollut.

Memphis Grizzliesin kanadalais-yhdysvaltalainen NBA-koripalloilija Brandon Clarke on menehtynyt 29-vuotiaana San Fernando Valleyssa.

– Olemme murtuneita Brandon Clarken traagisen menetyksen johdosta. Brandon oli upea joukkuekaveri ja vielä parempi ihminen, jonka vaikutusta organisaatioon ja Memphisin yhteisöön ei tulla unohtamaan. Esitämme syvimmät osanottomme hänen perheelleen ja läheisilleen tänä vaikeana aikana, Grizzlies kirjoittaa tiedotteessa.

NBC:n mukaan Clarken kuolemaa tutkitaan mahdollisena yliannostuksena. Viranomaiset löysivät huumeiden käyttöön sopivia välineitä pelaajan kotoa.

Los Angelesin palokunta vastasi maanantaina hätäpuheluun, ja ensihoitajien saavuttua paikalle Clarke todettiin kuolleeksi.

Pelaajan kuolinsyyn selvittämiseksi suoritetaan ruumiinavaus.

Koko NBA-ura Grizzliesissä

Oklahoma City Thunder poimi Clarken vuoden 2019 NBA-varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella. Hyökkääjäpelaaja edusti sittemmin Memphis Grizzliesiä kaikilla seitsemällä NBA-kaudellaan.

Clarke kärsi kuluneella kaudella polvi- ja pohjevammoista ja pelasi vain kahdessa ottelussa.

Clarke pidätettiin huhtikuussa Arkansasissa. Häntä vastaan nostettiin neljä syytettä, jotka koskivat muun muassa huumausainekauppaa ja pakenemista ajoneuvolla ylinopeutta ajaen.

Grizzliesin päävalmentajana toimii Tuomas Iisalo.

Juttua päivitetty klo 22.09 NBC:n tiedoilla.