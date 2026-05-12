Pomot ottivat yhteen suorassa TV-lähetyksessä. Sopua ei syntynyt.

MTV ja Elisa ovat viime aikoina kiistelleet jakelusopimuksesta. Kun sopimukseen ei ole päästy, MTV:n maksuttomien tv-kanavien jatko Elisan palveluissa on vaakalaudalla. Kanavien näkyminen päättyykin osalla suomalaisista huomisesta alkaen.

Aihe on kuumentanut tunteita tv-katsojissa, sillä kahden päivän päästä MTV:n kanavilla alkaa jääkiekon MM-kisat, jotka moni suomalainen on tottunut katsomaan Elisan palveluista kotisohvalta.

Sovusta ei merkkejä suorassa lähetyksessä

MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen ja Elisan kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Henri Korpi kohtasivat toisensa illan Asian ytimessä -ohjelmassa.

Illan keskustelun perusteella osapuolet jakoivat selkeät näkemyserot siitä, mikä tilanne on ja miten sen pitäisi ratketa. Kumpikin istui keskustelussa visusti omassa poterossaan.

Leppäsen mukaan vanhat sopimukset eivät vastaa nykypäivää, Korpi taas kertoo, että yhtälö on heille epäreilu.

– Jos ajatellaan aikuisten oikeasti tätä tilannetta, niin onhan tämä ihan nurinkurinen tilanne. MTV tekee mainosrahotteista tv-ohjelmaa ja -sisältöä, ja me toimitamme sitä kuluttajien saataville. Ei peritä siitä mitään maksua, ei peritä kuluttajilta erillistä maksua sisällöistä. Sitten meille ilmoitetaan, että meidän pitäisi maksaa tästä ilosta, Korpi selitti Leppäselle.

– Operaattori, Elisa, on tehnyt varsin hienoja voittoja, kun meillä on ollut taloudellisesti aika rankkaa. MTV investoi kotimaiseen journalismiin, urheiluun, realityyn. Haetaan että, voidaan tehdä se myös jatkossa kestävällä tavalla, Leppänen perustelee.

Kysymys kuuluukin, että syntyykö sopu ennen jääkiekon MM-kisojen alkamista? Siihen ei saatu kummaltakaan yksiselitteistä vastausta.

– Huomenna, jos ei päästä neuvotteluissa yhteisymmärrykseen, niin MTV:n vapaasti jaettavat kanavat (MTV3, Ava, Sub) lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä. Tilanne jatkuu siihen asti, kun päästään sopimukseen, Leppänen linjaa.