Linda Lampenius ja Pete Parkkonen saivat yleisön mylvimään esityksellään.
Suomen viisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyivät Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa 12. toukokuuta.
Kaksikko nousi lavalle numerolla seitsemän. Suomi on kisojen ennakkosuosikki, eikä se jäänyt epäselväksi. Yleisö suorastaan haltioitui esityksestä.
Esitys on pitkälti Uuden Musiikin Kilpailusta tuttu, mutta kuvakulmia ja koreografiaa on hiottu.
Show sai aikaan hurmion.
Show'ssa kuultiin Lampeniuksen viulunsoittoa livenä.