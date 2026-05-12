Linda Lampenius ja Pete Parkkonen keräsivät kehuja somessa.
Suomen viisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyivät Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa 12. toukokuuta.
Suomi on kisojen ennakkosuosikki, eikä se jäänyt epäselväksi. Yleisö suorastaan haltioitui esityksestä. Myös somessa kaksikko keräsi hehkutusta.
Moni uskoo kommenteissa Suomen viisuvoittoon. Viisujen viralliselle tilille kertyi nopeasti kommentteja.
– En malta odottaa, että näen, miten Käärijä juontaa seuraavat viisut Helsingissä, eräs kommentoi.
– Suomi tuo joka vuonna uskomattomia bängereitä, toinen komppaa.
– Tämä oli taidetta! Hyvin tehty.
– Ehdottomasti ansaituin voittajakappale.