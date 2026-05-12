Lämmin sää jatkuu myös ensi viikolla, kertoo Foreca.
Runsaiden sateiden jälkeen viikonlopuksi helpottaa ja lämpenee. Foreca lupailee viikonlopuksi jopa 20–23 asteen lukemia. Lämpöä riittää myös ensi viikolle.
Kevät on ollut hyvin vähäsateinen, mutta tällä viikolla tulee kaivattuja sateita. Kuukausiennusteen mukaan viikko on laajalti jopa keskimääräistä toukokuun puolivälin tienoota sateisempi. Sateista huolimatta sää lämpenee selvästi loppuviikolla.
– Lähipäivinä tulee monin paikoin runsaita sateita. Viikonloppuna lämpötilat kohoavat kesäisiin lukemiin, toteaa Forecan meteorologi Joonas Koskela.
Loppuviikolla sateet ovat kuuroittaisia ja painottuvat tämän hetken ennusteen mukaan perjantaina ja lauantaina maan itäosiin sekä länsirannikon tuntumaan.
– Suuressa osassa maata sää myös lämpenee loppuviikon aikana. Perjantaina päivälämpötila on suuressa osassa maata 15–20 astetta, lauantaina jo laajalti 20 asteen vaiheilla aurinkoisilla alueilla. Ylimmät lämpötilat ovat lauantaina mahdollisesti 22–23 astetta, Koskela sanoo.