MTV:n maksuttomat kanavat eivät näy Elisan palveluissa tästä päivästä alkaen.
MTV Uutiset uutisoi aiemmin, että MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät näy 13.5. alkaen Elisan kaapeliverkossa tai Elisa Viihde -palvelussa. Syynä on MTV Oy:n ja Elisan välisen jakelusopimuksen päätyminen. Neuvottelut sopimuksen uusimisesta jatkuvat.
Tilanne koskee satojatuhansia kotitalouksia, jotka ovat Elisan kaapeli-tv:n tai Elisa Viihteen asiakkaita.
Näin sisältöjä voi katsoa edelleenkin
MTV:n sisältöjä voi kuitenkin edelleen katsoa näin:
- MTV Katsomossa (mtv.fi)
- Antenni-tv:n kautta
- Muiden operaattoreiden kuin Elisan palveluissa
MTV Katsomossa voit katsoa maksutta esimerkiksi uutis- ja ajankohtaislähetyksiä sekä osaa ohjelmista ja sarjoista.
Katselun aloittaminen onnistuu näin:
- Mene osoitteeseen: www.mtv.fi
- Luo MTV Katsomo -tunnus, jos sinulla ei vielä ole sitä
- Kirjaudu sisään tunnuksillasi