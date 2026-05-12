Kreikka on noussut yhdeksi Euroviisujen ennakkosuosikeista.
Suomen euroviisuedustajat ovat nauttineet tähän asti ylivoimaisen ennakkosuosikin asemaa. Suomi on ollut koko kevään ajan vedonlyöntitilastojen ylivoimainen ykkönen. Asetelmiin tuli viime hetkellä muutos, kun Kreikka on kivunnut listoilla.
Kreikkaa edustaa Akylas Ferto-kappaleellaan. Kreikka esiintyi Suomen tavoin toisessa semifinaalissa Wienissä 12. toukokuuta.
Kreikalle hurrattiin jo ennen esitystä myös viisujen mediakeskuksessa.
Show'ssaan artisti seikkailee videopelimaailmassa. Hän menee esityksen aikana potkulaudalla tähtisateen saattelemana. Kappaleen loppupuolella nähdään koskettava hetki äidille.
Toimittajat pomppasivat esityksen aikana mediakeskuksessa ylös tuoleiltaan ja tanssivat mediakeskuksessa.