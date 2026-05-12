Etiopialaisjuoksija Yebrgual Melese on kuollut 36-vuotiaana.
Kestävyysjuoksija Yebrgual Melese sairastui tiistaina harjoitusten aikana ja kuoli, Etiopian yleisurheiluliitto kertoi.
36-vuotias Melese sai paikallisten tiedotusvälineiden mukaan äkillisen sairauskohtauksen maansa pääkaupungissa Addis Abebassa, Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa.
Juoksija kiidätettiin sairaalaan mutta hän menehtyi pelastusyrityksistä huolimatta.
– Etiopian yleisurheiluliitto ilmaisee syvän surunsa tämän sankarillisen urheilijan äkillisen poismenon johdosta ja esittää osanottonsa hänen perheelleen, ystävilleen ja faneilleen, liitto kertoi tiedotteessaan.
Melese muun muassa voitti Houstonin ja Prahan maratonit 2015 ja sijoittui samana vuonna Chicagon maratonilla toiseksi. Chicagon maraton on osa World Marathon Majorsia, joka sisältää kuusi maailman suurimpiin lukeutuvaa maratonkilpailua.
Melesen maratonennätys on 2.19.36 vuodelta 2018. Alisa Vainion tämänvuotinen Suomen ennätys on minuutin ja kolme sekuntia hitaampi.