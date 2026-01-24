Suomen suurin lintutapahtuma Pihabongaus järjestetään nyt 20. kerran.

Kahdenkymmenen vuoden aikana on saatu tietoja yli 11 miljoonasta lintuyksilöstä.

Pihabongaukseen osallistuttiin tänään muun muassa Lohjalla Moision ruokintapaikalla. Tunnin ajan kirjattiin ylös, mitä lintuja paikalla vieraili.

Pirjo Niskanen kertoo päivän kiinnostavimmista havainnoistaan:

– Keltasirkut ja kaikista kivoimmat oli pyrstötiaiset. Ne ovat minun mielestäni tosi söpöjä.

Talvilinnustomme on muuttunut kahdessa vuosikymmenessä.

– Kaikkein huonoimmin menee metsätiaisilla, hömötiaisilla ja töyhtötiaisilla. Mutta myös esimerkiksi varpusella ja harakalla on melkoista alamäkeä, kertoo BirdLife Suomen viestintäpäällikkö Jan Södersved.

Runsastuvia lajeja ovat esimerkiksi pikkuvarpunen, harmaapäätikka ja mustarastas.

Suomen suurin lintutapahtuma on suosittu.

– Toissa vuonna oli liki 30 000 ihmistä mukana, viime vuosina yli 20 000 ihmistä ja noin 15 000 paikkaa, joista havaintoja ilmoitettu, Södersved sanoo.

Yleisimmät pihahavainnot ovat talitiainen, sinitiainen ja keltasirkku. Keskimäärin havaitaan seitsemän lintulajia ja noin 40 yksilöä.

– Täällä Moision ruokintapaikalla havaittiin tänään yhdeksän lajia, semmoinen keskimääräinen määrä tällä paikalla, arvioi Lohjan lintutieteellisen yhdistyksen Hakin suojeluvastaava Aki Mettinen.

Tunti tarkkailua pihalla

Pihabongaukseen ehtii osallistua vielä sunnuntaina.

– Ihan vapaavalintaisessa paikassa tarkkaillaan lintuja tunnin ajan ja ilmoitetaan meille verkkolomakkeella, mitä lintuja nähdään, neuvoo Södersved.

Havaintojen määrällä ei ole merkitystä.

– Täytyy korostaa, ettei tämä ole mikään kilpailu. Vaikka olisi yksi ainoa laji tai ei yhtään lintua, niin se on ihan yhtä arvokas havainto kuin se, että pihalla on kymmenen lajia ja sata lintua, huomauttaa Södersved.

Pirjo Niskanen on osallistunut pihabongaukseen jo viisi kertaa.

– Luonto avautuu ihan eri tavalla, kun lähtee tarkkailemaan lintuja ja sitten tutustuu hirmu kivoihin ihmisiin, kannustaa Niskanen.