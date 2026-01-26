Lintuinfluenssaa on todettu yhdessä kyhmyjoutsenessa ja kolmessa kanadanhanhessa.

Helsingistä on löytynyt tammikuun aikana lintuinfluenssaan sairastuneita vesilintuja, kertoo Helsingin kaupunki.

Lintuinfluenssaa on todettu yhdessä kyhmyjoutsenessa ja kolmessa kanadanhanhessa. Hanhet löydettiin kuolleina, ja kyhmyjoutsen vietiin lopetettavaksi Korkeasaaren eläinsairaalaan.

Virus on H5N1-tyypin lintuinfluenssaa. Se aiheuttaa korkeaa kuolleisuutta luonnonvaraisille linnuille ja siipikarjalle.

Lintuinfluenssa tarttuu huonosti ihmiseen, mutta kuolleisiin lintuihin ei pidä koskea paljain käsin.

Tänä vuonna lintuinfluenssaa ei ole todettu Helsingin lisäksi muualla Suomessa, selviää Ruokaviraston lintuinfluenssaseurannasta.

Viime vuonna lintuinfluenssatapauksia todettiin 30. Tapausmäärät eivät kuvaa tartunnan saaneiden lintujen määriä, koska yksi tapaus voi sisältää useampia lintuja.

Lintuinfluenssan leviämisen välttämiseksi Suomessa on voimassa siipikarjan ja muiden lintujen ulkonapitokielto 8.2.–31.5. välisenä aikana. Tällöin siipikarja tulee pitää sisätiloissa tai niiden ulkoilualue aidata. Ulkonapitokiellolla suojataan siipikarja ja muut linnut kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin.

