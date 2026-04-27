Kinect Energy Sweden tarjosi erehdyksessä sähköpörssi Nordpooliin niin suuren määrän sähköä, että hinta putosi miinukselle.
Energiavirasto esittää Suomen sähkömarkkinat yli kaksi vuotta sitten sekoittaneelle Kinect Energy Sweden -yhtiölle yli 9 miljoonan euron seuraamusmaksua. Seuraamusmaksu tulisi markkinoiden manipuloinnin kiellon rikkomisesta, kertoo Energiavirasto tiedotteessa.
Suomessa sai pörssisähköä negatiiviseen hintaan vuoden 2023 marraskuussa Kinect Energyn tekemän virheen vuoksi. Yhtiö tarjosi erehdyksessä sähköpörssi Nordpooliin niin suuren määrän sähköä, että hinta putosi reilusti miinukselle useiden tuntien ajaksi.
Energiaviraston mukaan virheellä oli vaikutusta sähkön hintaan myös Suomea laajemmalla alueella. Energiavirasto katsoo yhtiön rikkoneen virheen vuoksi kieltoa manipuloida markkinoita.
Asia käsitellään markkinaoikeudessa.