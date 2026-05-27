Näin marjakartelli jäi kiinni – järeintä asetta käytetty

Katso koko lähetys, niin tiedät lisää: Näin marjayritykset jäivät kiinni ja tämä tapahtuu seuraavaksi.

KKV:n mukaan yritykset sopivat maksamaansa poimijahintaa puhelinkeskustelujen lisäksi erityisesti teksti- ja WhatsApp-viestein. Yhteyttä pidettiin erityisesti satokaudella. Yritykset ovat kuitenkin pyrkineet välttämään kirjallista viestintää, jottei kartellista jäisi jälkiä.

– Kyllä se kieltämättä selvää oli. Kaikille alan toimijoille oli päivän selvää, mistä oli kyse. Aika nopeasti siihen myös viranomainen pääsi selville, mistä puhutaan.

Kun KKV sai yritysten pikaviestit haltuunsa, oli Mattilan mukaan ilmiselvää, mistä tässä viestittelyssä on kyse.

Kartellin paljastamiseksi järein keino on yrityksiin tehtävät yllätystarkastukset. Niissä voidaan käydä lävitse käytännössä kaikki data, mikä liittyy elinkeinon harjoittamiseen tai liiketoimintaan. Tämä koskee myös puhelimia, joiden pikaviestisovellukset ovat nykyään tärkeä työkalu elinkeinon harjoittamisessa.

– Kun puhelintutkintaa tehdään, ja puhelimesta viestejä kerätään, niin vaikeahan sitä on lähteä kiistämään, ettei sitä ole tapahtunut. Jostain viesteistä ilmenee, että jonkun yhtiön edustaja on puhunut puhelimessa toisen yhtiön edustajan kanssa, Mattila selittää.

Toiminta on laitonta, ja täyttää kartellin tunnusmerkit, kertoo KKV.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) paljastus suomalaisesta marjakartellista on iso uutinen. Alan suurimpien yhtiöiden epäillään sopineen keskenään marjanpoimijoille maksettavista korvauksista sekä vaihtaneen keskenään tietoa marjojen tukkumyyntihinnoista.

Kartelliin kuuluvien yritysten viestinvaihto ei jätä arvailujen varaa, toteaa KKV.

"Asian arvioinnista ollaan erimielisiä"

Viranomainen on ollut yrityksiin yhteydessä ja suorittanut kuulemisia. Näissä KKV:n ja marjayritysten sävel poikkeaa.

– Olemme kysyneet, että mitä tässä on tapahtunut, ja ylipäätään olemme yrittäneet ymmärtää markkinaa. Asian arvioinnista ollaan erimielisiä, mikä on aika tavallista tällaisissa kartelliasioissa.