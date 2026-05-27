Kartelliin kuuluvien yritysten viestinvaihto ei jätä arvailujen varaa, toteaa KKV.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) paljastus suomalaisesta marjakartellista on iso uutinen. Alan suurimpien yhtiöiden epäillään sopineen keskenään marjanpoimijoille maksettavista korvauksista sekä vaihtaneen keskenään tietoa marjojen tukkumyyntihinnoista.
Toiminta on laitonta, ja täyttää kartellin tunnusmerkit, kertoo KKV.
KKV pääsi firmojen jäljille osittain puhelinseurannan avulla.
KKV:n tutkimuspäällikkö Pekka Mattila kertoo Asian ytimessä -ohjelmassa, että marjayritykset eivät ole kiistäneet, etteivätkö julkisuudessa jo laajasti pyörineet viestinvaihdot olisi totta.
– Kun puhelintutkintaa tehdään, ja puhelimesta viestejä kerätään, niin vaikeahan sitä on lähteä kiistämään, ettei sitä ole tapahtunut. Jostain viesteistä ilmenee, että jonkun yhtiön edustaja on puhunut puhelimessa toisen yhtiön edustajan kanssa, Mattila selittää.
KKV käytti järeää keinoa
Kartellin paljastamiseksi järein keino on yrityksiin tehtävät yllätystarkastukset. Niissä voidaan käydä lävitse käytännössä kaikki data, mikä liittyy elinkeinon harjoittamiseen tai liiketoimintaan. Tämä koskee myös puhelimia, joiden pikaviestisovellukset ovat nykyään tärkeä työkalu elinkeinon harjoittamisessa.
Kun KKV sai yritysten pikaviestit haltuunsa, oli Mattilan mukaan ilmiselvää, mistä tässä viestittelyssä on kyse.
– Kyllä se kieltämättä selvää oli. Kaikille alan toimijoille oli päivän selvää, mistä oli kyse. Aika nopeasti siihen myös viranomainen pääsi selville, mistä puhutaan.
KKV:n mukaan yritykset sopivat maksamaansa poimijahintaa puhelinkeskustelujen lisäksi erityisesti teksti- ja WhatsApp-viestein. Yhteyttä pidettiin erityisesti satokaudella. Yritykset ovat kuitenkin pyrkineet välttämään kirjallista viestintää, jottei kartellista jäisi jälkiä.