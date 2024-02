Kommentti: Sähkön hinta nousi niin rajusti, että virasto tutkii manipulaatiota – onko kuluttajalla syytä huoleen?

Tammikuun alussa elettiin sähkömarkkinoilla poikkeuksellista aikaa. Pörssisähkö maksoi hetkellisesti yli kaksi euroa kilowattitunnilta, kun tavallisesti hinta on keskimäärin 5-10 sentin luokkaa.

Suomalaiset ovat viimeisen kahden vuoden aikana saaneet tottua siihen, että pörssisähkön hinta voi heilahdella rajusti. Taustalla on etenkin sähkön tuotantorakenteen perustavanlaatuinen muutos: Suomeen on valmistunut uutta ydinvoiman ja tuulivoiman kapasiteettia.

Tiivistetysti: sähkö on useimmiten halpaa, mutta yksi ydinvoimalan huoltokatko ja samalle ajalle sattuva vähätuulinen jakso nostavat sähkön hintaa jyrkästi, ellei kulutus jousta samassa suhteessa.

Ja tämähän on juuri kuluttajan kannalta pörssisähkösopimuksen idea. Sellainen kannattaa valita, mikäli omaa sähkönkulutustaan voi säädellä markkinahinnan mukaisesti.

Useimmille muille, etenkin kerrostaloissa, on helpoin vaihtoehto valita määräaikainen sähkösopimus kiinteällä hinnalla.

Kokonaan toinen kysymys on se, onko sähkömarkkinoita voitu manipuloida. Energiavirasto kertoi eilen perjantaina selvittävänsä, rikkoiko joku alan yhtiöstä sähkömarkkinalakeja tammikuun korkeiden hintojen aikana. Sellainen on harvinaista, mutta ei mitenkään poissuljettua.

Manipuloinnista voidaan rangaista, vaikka teko ei olisi tahallinen

Energiavirasto painottaa, että ketään ei epäillä tällä hetkellä markkinoiden manipuloinnista tammikuun kalliin sähkön aikana. Kyse on normaalista markkinavalvonnasta, jota tehdään säännöllisesti.

– Euroopassa on ollut tapauksia, joissa on ollut kyse tarjoamatta jättämisestä. Tai on esimerkiksi pyritty vedättämään hintaa korkeammaksi, sanoo markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen Energiavirastosta.