Pörssisähkön hinta on tänään usean tunnin ajan miinuksen puolella. Arvonlisäverollinen keskihinta painuu hitusen miinukselle jo aamupäivällä, mutta edullisimmat tunnit ovat iltapäivällä yhdestä viiteen.
Halvimmillaan sähkö on iltapäivällä kello kolmen ja neljän välillä. Tuolloin pörssisähkö on miinuksella 0,96 senttiä kilowattitunnilta.
Päivän keskihinta on 0,14 senttiä.
Pörssisähköasiakkaat maksavat sähkön pörssihinnan lisäksi marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sähköyhtiölle sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle.
