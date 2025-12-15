Ruotsissa toimiva Kinect Energy tarjosi vuoden 2023 marraskuussa erehdyksessä sähköpörssi Nordpooliin niin suuren määrän sähköä, että hinta putosi miinukselle.
Energiavirasto aikoo esittää Suomen sähkömarkkinat pari vuotta sitten sekoittaneelle, Ruotsissa toimivalle Kinect Energylle seuraamusmaksua.
Suomessa sai pörssisähköä negatiiviseen hintaan vuoden 2023 marraskuussa Kinect Energyn tekemän virheen vuoksi. Yhtiö tarjosi erehdyksessä sähköpörssi Nordpooliin niin suuren määrän sähköä, että hinta putosi miinukselle.
Kinect Energyn tekemän virheen vuoksi pörssisähkön hinta oli Nordpoolin mukaan perjantaina 24. marraskuuta 2023 kello 15:sta eteenpäin joka tunti –50 senttiä kilowattitunnilta. Energiaviraston mukaan virheellä oli vaikutusta sähkön hintaan myös Suomea laajemmalla alueella.
Energiavirasto katsoo yhtiön rikkoneen virheen vuoksi kieltoa manipuloida markkinoita. Se tulee esittämään myöhemmin erikseen markkinaoikeudelle, että oikeus määräisi yhtiölle seuraamusmaksun, viraston tiedotteessa kerrotaan.
Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.