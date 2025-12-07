Florida Panthersin suomalaishyökkääjä Eetu Luostarinen on kommentoinut ensimmäistä kertaa erikoista loukkaantumistaan.
Luostarinen oli kahdeksan peliä sivussa saatuaan grillatessaan palovammoja. Lauantaina kaukaloon palannut Luostarinen kommentoi ensimmäistä kertaa grillitapaturmaansa medialle.
– Se oli vain kummallinen onnettomuus. Minun on oltava varovaisempi kotona. Olen iloinen, ettei kukaan muu ollut lähellä. Siinä olisi voinut käydä paljon pahemmin, Luostarinen toteaa.
Luostarisen mukaan kaasun kanssa oli ollut ongelmia ja suomalaishyökkääjä oli polttanut jalkansa.
Luostarinen pääsi paluuottelussan heti pisteille (0+1), kun Florida kukisti Columbus Blue Jacketsin jatkoajalla maalein 7–6.