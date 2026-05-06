Jaana Pelkonen jakoi nostalgisia kuvia 19 vuoden takaa.

Vuoden 2026 Euroviisut lähestyvät jo kovaa vauhtia. Kun viisut järjestettiin Suomessa vuonna 2007, toimivat juontajina Jaana Pelkonen ja Mikko Leppilampi. Pelkonen muisteli viisuja julkaisemalla otoksia vuosien takaa.

– Vaikea uskoa itsekään, että näiden kuvien ottamisesta on kulunut jo 19 vuotta. Vastahan tuo kaikki tapahtui. Ja Lordin voitosta 20 vuotta – sitäkin sain todistaa paikan päällä läheltä. Ikimuistoisia hetkiä, joista olen aina kiitollinen, hän kirjoittaa.

Keskiviikkona uutisoitiin, että Pelkonen kertoo Euroviisujen finaalilähetyksessä Suomen ammattilaisraadin pisteet.

– On kunnia päästä antamaan Suomen pisteet tänä vuonna. Euroviisuihin palaaminen pitkän tauon jälkeen tuntuu yhtä aikaa jännittävältä ja merkitykselliseltä, Pelkonen kirjoittaa somessa.

– Maailma on muuttunut, mutta yksi asia ei muutu: musiikin voima yhdistää! Juuri vaikeina aikoina viihde, ja ennen kaikkea musiikki, kokoaa meidät yhteen tavalla, joka koskettaa. Euroviisuissa on taikaa, joka tuntuu aina yhtä ainutlaatuiselta.