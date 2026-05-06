Linda Lampenius on saanut historiallisen erityisluvan Euroviisujen suoraan lähetykseen.
Linda Lampenius on saanut erityisluvan soittaa viuluaan livenä Euroviisujen suorassa lähetyksessä.
Lampenius kertoo asiasta omalla Instagram-tilillään keskiviikkona. Myös Uuden musiikin kilpailu tiedottaa asiasta Instagram-tilillään.
Yle kertoo, että asia ratkesi tänään Suomen kappaleen harjoituksen jälkeen Wienissä. Yle ei aikaisemmin kommentoinut MTV Uutisille, onko Lampenius saanut erityisluvan soittaa viuluaan suorassa lähetyksessä.
Ensimmäisistä lavaharjoituksista julkaistut kuvat ja erityisesti viulun ulkonäkö sai useat sosiaalisen median viisufanit spekuloimaan asiaa.
Päätös on historiallinen, sillä tyypillisesti soittimet kuullaan suorassa lähetyksessä nauhalta.
Lue lisää: Lindan ja Peten viisuesityksen ensimmäiset kuvat julki! Viulusta nousi kohu, Yle vaikenee
Laulukilpailu järjestetään tänä vuonna 70:ttä kertaa. Semifinaalit järjestetään tiistaina 12. toukokuuta ja torstaina 14. toukokuuta.