Jääkiekon NHL:ssä Ottawa Senators on ottanut 2–1-kotivoiton Vancouver Canucksista. Voitollaan Ottawa katkaisi neljän ottelun mittaisen tappioputken.
Ottelun ykköstähdeksi valittiin Ottawan suomalaisveskari Leevi Meriläinen, joka torjui 20 laukauksesta 19. Ottelun tähtikaartiin lukeutui niin ikään Vancouverin maalivahti Kevin Lankinen, joka pysäytti 40 laukauksesta 38.
Lankiselta nähtiin toisessa erässä todellinen paraatipelastus, kun hän sai viime hetkellä pyyhkäistyä kiekon pois sen ollessa lähes maaliviivan päällä. Mediajätti TSN vertasi somejulkaisussaan Lankista maalivahtilegenda Dominik Hasekiin.
– Lankinen parhaalla Dominik Hasek -imitaatiollaan! TSN kirjoitti suurin kirjaimin X:ssä.
Katso Lankisen torjunta pääkuvan videolta.