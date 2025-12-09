Vähäinenkin altistuminen sotatoimille lisäsi itsetuhoisuuden riskiä.
Ukrainan sodan kokeneet nuoret kärsivät hälyttävistä mielenterveysoireista, selvisi Turun yliopiston Lastenpsykiatrian aikasarjatutkimuksessa.
Tutkimuksen mukaan molemmille Ukrainan sodan vaiheille vuodesta 2014 lähtien altistuneista nuorista 16 prosenttia kokee traumaperäisen stressihäiriön oireita. Sodalle altistumattomilla nuorilla vastaava luku oli yhden prosentin luokkaa.
Vakavista masennusoireista kärsi yli kymmenen prosenttia verrattuna kolmeen prosenttiin nuorista, jotka eivät altistuneet sodalle.
Yli kymmenen prosenttia sodalle altistuneista nuorista oli yrittänyt itsemurhaa. Altistumattomissa tämä osuus oli neljä prosenttia.
Vähäinenkin altistuminen sotatoimille lisäsi itsetuhoisuuden riskiä, mutta kaikkein haavoittuvimpia ovat nuoret, joilla oli ennestään mielenterveyden haasteita. Tyttöjen ja vanhempien nuorten oireilu oli yleisempää, samoin niiden, jotka eivät asuneet biologisten vanhempiensa kanssa.
– Tulokset paljastavat, miten pitkittynyt ja eskaloitunut konflikti on vuosien mittaan moninkertaistanut ukrainalaisten nuorten henkisen kuormituksen. Sodalla on merkittäviä vaikutuksia nuorten mielenterveyteen, millä voi olla kauaskantoisia seuraamuksia sitten, kun Ukrainaa päästään jälleenrakentamaan, sanoo tutkimuksen johtaja, professori Andre Sourander tiedotteessa.