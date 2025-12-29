Domen Prevc kyykytti Eetu Nousiaista 25,5 metrillä, eikä maanantaina hypätty edes lentomäestä.

Vanhan sanonnan mukaan Keski-Euroopan mäkiviikkoa ei voi voittaa Saksan Oberstdorfissa, mutta mäkiviikon voi hävitä siellä. Näin kävi esimerkiksi Slovenian Timi Zajcille, joka oli kiinni maanantain kilpailun jaetussa toisessa sijassa Itävallan Daniel Tschofenigin kanssa.



Zajc hylättiin toisen kierroksen suorituksensa jälkeen, kun hyppypukutarkastuksessa mittarit menivät kolme millimetriä punaiselle hyppypuvun lahkeen osalta.



Hylkäys pilasi slovenialaisten tuplajuhlat. Domen Prevc liiteli ylivoimaiseen voittoon 141,5 ja 140 metrin siivuilla. Hän päihitti Tschofenigin peräti 17,5 pisteellä. Saksan Felix Hoffmann nousi kolmanneksi.



Suomalaisiin verrattuna Prevc oli musertavan ylivoimainen, kun hän hyppäsi knock-out-systeemillä käydyllä ensimmäisellä kierroksella 25,5 metriä pidemmälle kuin suomalaiskilpakumppaninsa Eetu Nousiainen. Vain 116 metriin jäänyt Nousiainen antoi rehelliset aplodit maailmancupia johtavalle Prevcille.



Myös muut suomalaiset jäivät ensimmäiselle kierrokselle. Antti Aalto hyppäsi 123 metriä ja hävisi Slovenian Rok Oblakille. Niko Kytösaho jäi 118 metriin ja hävisi Puolan Kacper Tomasiakille. Suomalaisten osalta oli turha puhua mäkiviikon voittohaaveista, mutta haaveet kahdeksan kisakierroksen ja ehjän mäkiviikon hyppäämisestä karisivat jo ensimmäisessä etapissa. Vilho Palosaari ei läpäissyt edes sunnuntain karsintaa.



Mäkiviikko jatkuu keskiviikkona Saksan Garmisch-Partenkirchenissä karsintakilpailulla. Perinteinen uudenvuodenpäivän kilpailu hypätään torstaina.