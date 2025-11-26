Israel piti Gazan rauhansopimuksen lupauksensa ruumiiden käsittelyn suhteen.
Israel on palauttanut 15 palestiinalaisvangin ruumiit Gazaan. Asiasta kertoo äärijärjestö Hamasin alainen terveysministeriö.
Palautukset ovat osa Yhdysvaltain laatimaa Gazan rauhansopimusta, joka astui voimaan viime kuussa. Siinä määritellään, että jokaista palautettua israelilaisruumista kohden palautetaan 15 palestiinalaisruumista.
Eilen Israeliin palautettiin yhden israelilaisen panttivangin ruumis. Gazassa on tiettävästi vielä kahden panttivangin ruumiit.