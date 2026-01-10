Mikael Saha pelasi perjantaina ensimmäistä jääkiekko-ottelua Milanon tulevalla olympianäyttämöllä. Tiukille menee, että rakennustyöt valmistuvat ajoissa, suomalaishyökkääjä arvioi.

Olympiajääkiekkoa Milano-Cortinassa aletaan pelata reilun kolmen viikon päästä. Olympiakiekon päänäyttämöllä Santa Giulia -areenalla päästiin viimein perjantaina pelaamaan ensimmäinen virallinen ottelu. Italian cupin välierässä yhteen iskivät Kaltern–Varese.

Mikael Sahan edustama Kaltern voitti 8–3. Suomalaishyökkääjä iski matsissa myös maalin.

Rakennustöiden on raportoitu olleen myöhässä pitkin syksyä ja talvea, ja ensimmäistä virallista testitapahtumaakin jouduttiin viivästyttämään joulukuun puolivälistä tammikuulle. Saha raportoi rakentamisen olleen edelleen hyvinkin vaiheessa.

– Onhan siellä toki vielä tekemistä. Ulkopuolella on paljon kaikkea rakennusparakkia, telttaa ja rakennustelineitä. Varmasti ihan viime metreille menee. Saa nähdä, miten siinä käy, 30-vuotias hyökkääjä kertoo puhelimitse.

Hallin käytävillä pöllysi miehen mukaan rakennuspöly.

– Ei ollut vielä viimeistellyn oloista.

"Aika pieni asia"

MIkael Saha oikoi reikäväitettä.2026 Getty Images

Jäätä jouduttiin ottelun aikana paikkailemaan, mutta asiaa paisuteltiin. Arvostettu kiekkotoimittaja, muun muassa The Athleticille kirjoittava Chris Johnston raportoi X:ssä, että jäässä olisi ollut "jättimäinen" reikä.

Se ei pitänyt paikkaansa.

– Minun mielestäni se oli aika pieni asia. Jää petti yhdestä kohtaa, ja siihen tuli kaksi pientä reikää. Ei tietenkään läpi asti ollut. Siinä ei kauhean kauaa mennyt, että päästiin jatkamaan. Saha setvii.

Hän havainnoi jään olleen ohut.

– Se ei varmaan kauhean kauaa ollut siinä ollut.

– Muuten ei ollut oikeastaan mitään. Jää kesti ihan hyvin ja oli yllättävän hyvä; odotin, että se olisi ollut huonompi. Se oli liukas eikä mitenkään epätasainen.

Saha kiittelee myös vessojen ja suihkujen olleen kokemansa perusteella kunnossa. Joukkueen saama pieni pukukoppi ei kuitenkaan hänen mukaansa tulle olemaan käytössä olympialaisissa.

"Ihan kärkeen"

Kohua on herättänyt, että olympiamitalit ratkotaan NHL:n ja Kansainvälisen jääkiekkoliitto IIHF:n standardeja metrin verran lyhyemmässä, 60-metrisessä kaukalossa. Italiaa päävalmentava Jukka Jalonen sanoi aiemmin MTV Urheilulle, että "jos on nyt 90 senttiä lyhkäisempi kaukalo kuin NHL:ssä, niin sillä nyt ei ole yhtään mitään merkitystä".

Sahalla oli tavallista pienempään askiin totuttelemista.

– Se tuntui tosi pieneltä, koska olen tottunut pelaamaan eurooppalaisissa isoissa kaukaloissa. Kyllä siihen sitten tottui. Se otti hetken.

– On se paljon kapeampi. Varsinkin maalin takana tuntuu olevan vähän tilaa ja kulmat ovat niin pienet.

240 SM-liigaotteluakin pelanneella Sahalla on menossa uransa kolmas kausi Italiassa, joten hänellä on kokemuspohjaa verrata olympia-areenaa tyypillisiin italialaishalleihin.

– Oli tuo tosi hieno halli ulkoapäin ja myös sisältä moderni. Se menee näistä halleista missä olen käynyt siltä osin ihan kärkeen.

Areenassa pelataan myös tänään lauantaina ja huomenna sunnuntaina.

Naisten olympiaturnaus käynnistyy 5. helmikuuta, NHL-pelaajien tähdittämä miesten turnaus puolestaan 11. helmikuuta. Suurin osa olympia-otteluista pelataan Milanon kakkoshallissa, Rho-areenassa.