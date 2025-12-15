Italiaa kohti jääkiekon olympiaturnausta valmentava Jukka Jalonen valotti tulevia suunnitelmiaan MTV Urheilulle Budapestissa, jossa kiekkoazurri pelasi viikonloppuna Unkaria, Puolaa ja Ranskaa vastaan.

63-vuotias Jalonen on Italian puikoissa nyt toista kauttaan. Viime vuonna hän nosti joukkueen A-sarjan MM-kisoihin.

Suomen maajoukkueessa olympiakultaa ja kolme maailmanmestaruutta voittanut "leijonakuningas" palkattiin pienen kiekkomaan peräsimeen nimenomaan olympiaprojektin vetäjäksi.

Kun Jalonen katsoo juuri tällä hetkellä tulevaan, on ensimmäinen ajatus se, että saapasmaan ruorissa hommat tuskin enää kevään olympialaisten ja MM-kisojen jälkeen jatkuvat.

– Sitä (Italian päävalmentajana jatkamista) en ole kyllä miettinyt. Ainakin nyt tuntuu, että se olisi aika epätodennäköistä. Ikinä ei voi sanoa, että ei.

– Meillä on kaksi kovaa turnausta, ja tietenkin heidänkin halukkuutensa riippuu siitä, miten me pärjätään, että miltä meidän toiminta näyttää ja mikä fiilis itselle jää. Tällä hetkellä prosentit ovat varmaan enemmän sen puolella, että ei olisi enää jatkoa täällä, Jalonen sanoo Budapestissa.

Agentti töissä Keski-Euroopassa

On siis todennäköistä, että meritoitunut ja paljon voittanut valmentaja on ensi keväänä vapailla markkinoilla. Mihin Jalosen oma mieli halajaa?