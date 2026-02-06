Naisleijonien sähäkkä hyökkääjä on kokenut erikoisia kisareissuja myös aiemmin.

Jääkiekkohyökkääjä Noora Tulus saapuu haastatteluun hyväntuulisena. Siihen on pari syytä. Tulus pääsi perjantaina jääharjoittelun makuun ensimmäistä kertaa sitten tiistain ja on ollut terveenä Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueessa jyllänneestä noroviruksesta huolimatta.



– Jääharjoittelu maistui erittäin mukavalta. Kiva olla takaisin hommissa, 30-vuotias Tulus paalutti.



Tulus kuuluu Naisleijonien olympiajoukkueen konkariosastoon ja puhkuu pelihaluja, vaikka norovirus teki mutkan kisamatkaan Milanossa ja vei hänet yhtenä altistuneista eristykseen.



– Olen pysynyt rauhallisena ja odottanut, että saa informaatiota. Olen yrittänyt tuoda ja viestiä rauhallisuutta koko porukalle, Tulus avasi rooliaan kaukalon ulkopuolella.



Torstain avausottelu Kanadaa vastaan piti siirtää pelattavaksi 12. helmikuuta, mutta Naisleijonien GM Kimmo Oikarinen uskoo, että lauantaina Naisleijonat voi kohdata Yhdysvallat.



– Kokoonpanoa on liian aikaista ennakoida, mutta uskon, että pystymme pelaamaan. Uusia tartuntoja ei ole ilmennyt viimeisen puolentoista vuorokauden aikana.

Aktiivista valmentamista

Perjantain jääharjoituksiin saapuivat Tuluksen lisäksi maalivahdit Sanni Ahola, Anni Keisala ja Emilia Kyrkkö, puolustajat Jenni Hiirikoski, Nelli Laitinen, Sanni Rantala ja Siiri Yrjölä sekä hyökkääjät Elisa Holopainen, Michelle Karvinen, Ida Kuoppala, Petra Nieminen, Viivi Vainikka ja Emilia Vesa.



Karvinen, Keisala, Tulus ja Vesa eivät osallistuneet torstain jääharjoituksiin, mutta eristyksissä olleet pelaajat ovat voineet harjoitella huoneissaan, jos olo on sen sallinut.



– Kuminauhat ovat olleet käytössä. Fysiikkavalmentaja on antanut ohjeita ja seurannut harjoittelua videoyhteydellä, Oikarinen sanoi.



Kaukalossa riitti tohinaa, vaikka Naisleijonat joutui harjoittelemaan edelleen sovelletusti.



– Reagoidaan tilanteisiin. Muuhun ei voi vaikuttaa, ja keskitytään siihen, mihin voidaan. Olen tullut tänne tekemään parhaani, ja yritän nauttia joka tilanteesta, Ruotsin pääsarjaseura Brynäsiä seurajoukkuetasolla edustava Tulus tuumi.



Vaikutti siltä, että Tero Lehterän johtama valmennustiimi osallistui "kiekkoralleihin" normaalia enemmän, jotta kaukalossa riitti lapoja antamaan syöttöjä ja ottamaan niitä vastaan.



– Valmentajilla on muutenkin aktiivista toimintaa, mutta nyt oli ehkä vähän normaalia enemmän maila-aktiivista toimintaa, Tulus kuvaili.

"Meillä on vielä hyvin aikaa"

Milano-Cortinan olympialaiset ovat Tulukselle jo kolmannet. Lisäksi hän on kolunnut yhdeksät MM-kilpailut, joten erikoisia arvokisa- ja muita turnauskokemuksia on kertynyt. Tulus muistaa hyvin vuonna 2018 pelatun neljän maan turnauksen, kun vatsatauti kiusasi Naisleijonia Kanadan Saskatoonissa.



– Paskatoonissa, Tulus naurahti, kun hän mainitsi Naisleijonien paikkakunnalle tuolloin antaman liikanimen.



– Sekin oli hyvä kokemus. Jotkut pelaajat ovat kokeneet sitä sun tätä ja tietävät, ettei tarvitse panikoida.



Myös vuoden 2022 Pekingin "koronaolympialaisten" kokemukset rauhoittavat.



– Takana on hyvää kokemusta erilaisista oloista. Paniikkinappulaa ei ole painettu, vaan luotamme toisiimme.



Naisleijonat kohtaa alkusarjassa myös Tshekin ja Sveitsin. Parhaimmillaan pitäisi olla ensi viikolla puolivälierässä ja sen jälkeen mahdollisissa mitalipeleissä.



– Meillä on hyvä fiilis porukassa. Meillä on vielä hyvin aikaa, Tulus silmäili tärkeimpiin peleihin.