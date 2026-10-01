Porvoon Runo-hotellin saunaosaston äänimaisema on saanut kansainvälistä tunnustusta.

Porvoolaisen hotelli Runon äänimaiseman suunnittelussa otettiin huomioon myös ääniyliherkkyys, joka koskettaa yhä useampia suomalaisia.

Ääniyliherkkyys tarkoittaa, että tietyt äänet saattavat tuntua kuulijastaan epämiellyttävän voimakkailta, jopa kivuliailta. Oireet voivat vaihdella: jotkut kokevat lievää epämukavuutta, toiset jopa voimakasta ahdistusta. Yleisimmät laukaisevat äänet ovat esimerkiksi kovat, korkeat tai toistuvat äänet.

Porvoolaishotellin saunaosastolla vuodenajat vaihtuvat tunnin mittaisessa ääniteoksessa. Musiikin rinnalla kuullaan aitoja luonnon ääniä ja saunan lämmitystä – jopa lintujen laulu on valittu vuodenajan mukaan.

Äänimaisemaa suunnitellessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, ettei ääni kuormita liikaa – tämä on tärkeää etenkin ääniyliherkille vieraille.

Hotellinjohtaja ja perustaja Erkka Hirvonen korostaa, että palautetta saadaan usein juuri siitä, kuinka kokonaisuus vaikuttaa alitajuisesti aisteihin.

– Meillä yleensä aisteihin liittyen palautetta tulee tavoitellun mukaisesti niin, että asiakkaat tai meidän vieraat eivät tiedä, minkä takia heistä tuntuu hyvältä, mutta heistä vain tuntuu hyvältä, Hirvonen sanoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Äänisuunnittelusta vastannut suomalainen TuneMent-yritys palkittiin työstään Hampurissa International Sound Awards -kilpailussa.