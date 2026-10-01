Tennesseen osavaltio epäonnistui.
Tenneseen viranomaiset epäonnistuivat kuolemaantuomitun naisen teloittamisessa. Mediatilaisuus, jossa kerrottiin kuolemaantuomitun Christa Piken viimeisistä hetkistä sai uskomattoman käänteen, kun ambulanssi saapui yhtäkkiä paikalle.
Puhetta pitänyt Roane County News -kanavan toimittaja Damon Lawrence oli juuri ehtinyt kertoa Piken olleen rauhallinen ja "valmiina lähtemään", kun paikalla olleiden ihmisten huomio kiinnittyi vankilan pihaan saapuneeseen ambulanssiin.
Lawrence vilkaisi sivulleen ja meni täysin sanattomaksi huomattuaan hälytysajoneuvot.
Uutiskanava CNN:n mukaan Pikelle annettiin kaksi annosta lääkeainetta, jonka oli tarkoitus tappaa hänet, mutta tuomittu jäi eloon.
Piken asianajaja kertoo naisen olleen elossa ja kuorsanneen kovaäänisesti lääkkeenannon jälkeen.
Kuolemanrangaistustietokeskuksen toiminnanjohtaja Robin Maher sanoi Piken tapauksen olevan “ainutlaatuinen ja vertaansa vailla”.
Katso uskomaton tilanne yllä olevalta videolta.