Juustoportti vetää takaisin erän proteiiniriisipuuroa mahdollisten gluteenijäämien vuoksi.
Juustoportti Oy on ilmoittanut Proteiiniriisipuuro-tuotteen (300 g) takaisinvedosta.
Takaisinveto koskee ainoastaan erää, jonka viimeinen käyttöpäivä on 16.10.2026. Kyseisen erän tuotteisiin on saattanut päätyä pinaattia sekä gluteenijäämiä. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto.
Proteiiniriisipuuro saattaa sisältää muun muassa gluteenijäämiä.Juustoportti
Gluteenijäämien vuoksi tuote voi aiheuttaa oireita gluteenille herkille kuluttajille.
Takaisinvedettävää tuote-erää on ollut myynnissä vähittäiskaupoissa ympäri Suomen. Juustoportin mukaan virhe ei koske tuotteen muita eriä eikä yhtiön muita tuotteita.
Kuluttajia pyydetään palauttamaan takaisinvedettävään erään kuuluva tuote siihen myymälään, josta se on ostettu.