Jalkapallon Veikkausliigassa Seinäjoen Jalkapallokerhossa väkevää läpimurtokauttaan pelaava Eze Onuoha siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan kuluvan kauden jälkeen MLS-seura Austin FC:n miehistöön.

17-vuotias Onuoha on alun perin Malmin Palloseuran kasvatti, joka ollut tuttu näky viime vuosina myös Suomen nuorisomaajoukkueissa. Monipuolinen keskikenttäpelaaja on ihastuttanut tällä kaudella vakuuttavilla peliesityksillään SJK:n riveissä, vaikka on pelannut paljon itselleen oudommassa laiturin roolissa ryhmityksessä.

Onuoha on viimeistellyt kaksi maalia seinäjokisille - ja ollut muutoinkin alisuorittaneen joukkueen ehdoton valopilkku.

Hän kuuluu suomalaisen jalkapallon ehdottomiin suurlupauksiin. Pallovarman ja ikäisekseen kypsästi pelaavan pelintekijän sopimus yhdysvaltalaisseuran kanssa on tiettävästi määrä julkistaa lähipäivien aikana.

MTV Urheilun tietojen mukaan suomalaistimantin siirtosumma nousee yli miljoonan euron. Sopimusta SJK:n kanssa pelaajalla oli jäljellä vielä ensi kausi. Ennen siirtoaan Seinäjoelle Onuoha edusti FC Honkaa, joten myös espoolaisseura saa mukavan siivun siirtokorvauksesta.