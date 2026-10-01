Poliisin mukaan kolmen miehen kopla järjesteli tilauksesta suomalaisia tekemään huijauspuheluita kansainvälisten rikollisten lukuun.

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa epäiltyjen uskotaan järjestelleen suuren mittaluokan verkkohuijauksia, joiden kohteena olivat suomalaiset. Huijauksia tehtiin ulkomaistenkin rikollisryhmien lukuun.

Poliisi pitää vyyhdin pääepäiltynä parikymppistä klaukkaalaismiestä. Vuonna 2003 syntyneen miehen epäillään järjestelleen maksuvälinepetoksia ja rahanpesuja eri järjestäytyneille rikollisryhmille saamiensa tilausten pohjalta. Tätä epäillään myös useista väkivaltarikoksista ja törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Pääepäillyllä oli poliisin käsityksen mukaan ohjailijanaan toinen, törkeästä huumerikoksesta vankeustuomiota istuva 2003 syntynyt mies. Hänen uskotaan ohjailleen pääepäiltyä vankilasta käsin, välittäen tälle toimeksiannon tai tilauksia rikoksista. Hän järjesteli hänelle myös yhteyksiä erilaisiin rikollisverkostoihin: hän on kertonut omaavansa useita yhteyksiä ruotsalaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Rikolliskontaktien joukossa on muun muassa pahamaineinen ruotsalainen rikollisjärjestö Foxtrot, jonka jäseneen päätekijää oli kehotettu olemaan yhteydessä.

Rikostutkinnassa epäillään lisäksi kolmatta, vuonna 2006 syntynyttä helsinkiläismiestä siitä, että tämä on rekrytoinut Itä-Helsingissä maineensa avulla petospuheluiden soittajia Itä-Helsingissä. Parikymppisen miehen rikoshistoriaa luonnehditaan erittäin mittavaksi: Hän on tullut esille erilaisissa ruotsalaisiin katujengeihin liittyvissä rikostutkinnoissa ja hänen tilillään kerrotaan olevan muun muassa henkirikoksen yritys.

Kansainväliset rikollisverkostot palkkasivat suomalaisia huijauspuheluihin ja rahanpesuun

Poliisi kertoo, että tutkinnassa paljastui rikollisia verkostoja, jotka ylsivät Suomesta Belgiaan ja Arabiemiraatteihin asti.