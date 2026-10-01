Presidentti Stubb pääsi tutustumaan yhteen Suomen uusista hävittäjistä Rovaniemellä.
Suomen uusien F-35-hävittäjien vastaanottotilaisuudessa Rovaniemellä Lapin lennostossa nähtiin tänään myös tasavallan presidentti Alexander Stubb.
Stubb pääsi kiipeämään tilaisuuden yhteydessä uuden F-35-hävittäjän kyytiin. Kone laskeutui Suomeen ensimmäistä kertaa pari viikkoa sitten.
Koneet lennettiin Suomeen Floridan Fort Worthista Azoreiden kautta.
Kolmas Suomen hankkima hävittäjä jäi Azoreille Ilmavoimien mukaan avioniikkavian takia, mutta se on tarkoitus siirtää Suomeen seuraavan kone-erän mukana.
Alexander Stubb kiipeämässä F-35-hävittäjän kyytiin Rovaniemellä 1. lokakuuta.MTV
Lue ja katso myös: Tällainen on Suomen F-35-hävittäjä – katso huikea esittely MTV:n uutisstudiolla
2:42