Entiset nyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestarit Tyson Fury ja Anthony Joshua kohtasivat lehdistötilaisuudessa kasvotusten keskiviikkona. Kovanyrkkien on määrä iskeä odotetussa yhteenotossa Cardiffissa joulukuun 11. päivä.

Furyn, 38, ja Joshuan, 36, ottelun toteutumista ehdittiin epäillä vuosien ajan.

Keskiviikkona tähtinyrkkeilijät osoittivat harvinaista keskinäistä kunnioitusta. Tilaisuudessa Joshua pyysi äänekästä yleisöä vaikenemaan hiljaisen hetken ajaksi, jolloin muistettiin kahta viime vuonna Nigeriassa auto-onnettomuudessa menehtynyttä Joshuan läheistä ystävää. Pyyntöä kunnioitettiin.

Myöhemmin Furylta kysyttiin brittinyrkkeilijöiden vuosien takaisesta sparriharjoituksesta Joshua ollessa vielä amatööri. Fury oli tuolloin luvannut Joshualle Rolex-kellon, jos tämä onnistui iskemään Furyn kanveesiin.

– Arvatkaa mitä? Poistuin sieltä Rolex ranteessani, Fury sanoi hymyillen.

Aurinkolaseihin ja valkoiseen T-paitaan pukeutunut Joshua lisäsi tarinaan oman loppukaneettinsa: Furylle oli jäänyt harjoituksesta musta silmä.

Fury (vas.) ja Joshua kohtasivat odotettua suopeammissa tunnelmissa.2026 Getty Images

Furylta ei tällä kertaa kuultu hänelle tyypillistä rehvastelua, vaan jopa vastustajaa kunnioittavia sanoja.

– Tämä mies on kaksinkertainen raskaan sarjan maailmanmestari ja olympiavoittaja. Hän on ollut brittiläisen nyrkkeilyn keulakuva jo vuosien ajan, Fury sanoi.

– Huomaan usein puolustavani pahinta kilpakumppaniani kadulla tapaamilleni faneille. Sanon heille, että jos saavuttaisitte edes kymmenen prosenttia siitä, mitä tämä mies on saavuttanut, voisitte onnitella itseänne. Mutta siitä huolimatta olemme täällä ottelemassa, ja me todella ottelemme. Odotan haastetta innolla. Tätä on rakennettu kymmenen vuotta.

Fury kuvaili itseään ”kaljuksi, lihavaksi, parrakkaaksi, rumaksi, hitaaksi ja kömpelöksi”.

– Se on totta, Joshua säesti nauraen.

– Ihmiset voivat sanoa mitä haluavat, mutta loppujen lopuksi minä saan hommat hoidettua, Fury kuittasi.

Tunnelma lehdistötilaisuudessa äityi paikoin jopa leikilliseksi.2026 Getty Images

Fury kuvaili ottelua "aikamme ja sukupolvemme suurimmaksi".

– Tämä mies (Joshua) on rakennettu kuin Adonis, ja minä olen kuin vanukas. Hän näyttää marmorista veistetyltä, mutta aina kun häntä osuu kunnolla leukaan, hän kaatuu. Ja kun minä osun häntä leukaan, hän putoaa kuin tonni tiiliä.

Kameroille järjestetty viimeinen kohtaaminen päättyi hymyihin. Joshua teeskenteli kutittavansa Furya, joka oli aiemmin ehdottanut, että kaksikko saattaisi käydä ottelun jälkeen vaikka yhdessä oluella.

– Tämä on uskomaton tapahtuma, koska tätä on kypsytelty jo puolitoista vuosikymmentä. Meillä on ollut ylä- ja alamäkiä, ja nyt kaiken lähestyessä loppua saamme viimein otella toisiamme vastaan.