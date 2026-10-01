Rikollisryhmän epäillään tuoneen Suomeen noin 320 kiloa amfetamiinia. Vyyhtiin liittyy myös sarjatuliaseita sekä "postilaatikkovene".
Lounais-Suomen poliisi kertoo paljastaneensa rikollisryhmän satojen kilojen huumebisneksen, joka alkoi paljastua, kun Turusta takavarikoitiin viisi kiloa amfetamiinia toukokuun alussa.
Tuolloin poliisi otti kiinni kaksi henkilöä, ja esitutkinnassa paljastui niin sanottu ylämies, joka oli värvännyt kiinniotetut noutamaan amfetamiinia Hyvinkäältä.
– Huumausainekuriirien epäillään vieneen maksuna useita sarjatuliaseita Hyvinkäälle samaan maastokätköön, mistä huumausaine noudettiin, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Gustafsson Lounais-Suomen poliisilaitokselta.
Kiinniotettuja sekä "ylämiestä" epäillään törkeän huumausainerikoksen lisäksi törkeästä ampuma-aserikoksesta. Ylämiestä epäillään myös toisesta törkeästä ampuma-aserikoksesta, sillä hänen hallinnoimastaan vajasta takavarikoitiin ampuma-aseita, joista osalla pystyi ampumaan sarjatulta.
Lounais-Suomen poliisi kertoo takavarikoineensa amfetamiinia yhteensä noin sata kiloa: ensin viisi kiloa Turussa, sitten 87 kiloa hyvinkääläisestä autotallista ja 10 kiloa Sipoossa olleesta veneestä.
Esitutkinta paljasti myös miehen, joka levitti Hyvinkään maastokätköstä edellä mainitut viisi amfetamiinikiloa Turkuun. Tämän miehen poliisi epäilee ottaneen vastaan noin 320 kiloa amfetamiinia kolmessa erässä, 97 kiloa Helsingissä, reilut 60 kiloa Mäntsälän hallikiinteistöltä ensin toukokuussa ja 165 euron samasta hallista myöhemmin.
– Viimeisestä 165 kilon erästä poliisi takavarikoi hyvinkääläisestä autotallista noin 87 kiloa amfetamiinia. Mies ehti levittää 320 kilon kokonaisuudesta amfetamiinia yli 230 kiloa, Gustafsson kertoo.
Lounais-Suomen poliisilaitoksen huumerikosyksikkö on tutkinut Mäntsälän hallin tapahtumia yhdessä Keskusrikospoliisin kanssa. KRP jatkaa Mäntsälän huumehaaran jatkotutkinnasta.
Poliisi nosti esiin myös Sipoossa olleen veneen, jonka rikollisryhmä hankki huhtikuussa. Venettä käytettiin esitutkinnan mukaan postilaatikkona huumausaineiden levittämiseen.
– Poliisi takavarikoi kesäkuun alussa veneestä noin kymmenen kiloa amfetamiinia. Lisäksi veneestä olisi esitutkinnan perusteella levitetty amfetamiinia noin 79 kilon edestä, Gustafsson avaa.
Veneestä löydettyjen huumausaineiden lisäksi poliisi takavarikoi noin 48 000 euroa rahaa rikollisryhmän jäseneksi epäillyn henkilön asunnosta. Rahojen epäillään olevan peräisin huumekaupasta.
– Rahojen osalta poliisi epäilee kahta henkilöä törkeästä rahanpesusta.
Asiassa on ollut kaikkiaan kahdeksan tutkintavankia, joista neljä on tutkintavankeudessa odottamassa rikoskäsittelyn jatkoa.