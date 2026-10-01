Viro teki tiukan linjanvedon venäläisen ja valkovenäläisen viljan suhteen.
Viro kieltää venäläisen ja valkovenäläisen viljan kauttakulun alueensa läpi. Asiasta kertoi Viron ulkoministeri Margus Tsahkna X-viestipalvelussa torstaina.
Tsahkna perustelee päätöstä Venäjän hyökkäyksillä ukrainalaissatamiin.
– Venäjä estää Ukrainan viljanviennin ja etsii sitten uusia reittejä omalle viljalleen. Viro ei tarjoa sellaista, Tsahkna kirjoittaa päivityksessään.
– Venäjä ei voi käydä aggressiivista hyökkäyssotaa ja odottaa, että autamme sitä jatkamaan kaupankäyntiään.
Tsahknan mukaan asiasta on varoitettu jo syyskuussa, ja tänään se kirjattiin lakiin.
Ukrainan droonihyökkäykset ovat häirinneet viime aikoina Venäjän kuljetuksia Mustallamerellä. Reutersin lähteet kertoivat viime kuussa, että Venäjän on etsinyt vaihtoehtoisia kulkureittejä muun muassa Baltian ja arktisten satamien kautta.
Viron ulkoministeri Margus Tsahkna.