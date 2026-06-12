Mistä tietää, että on ollut päivän festareilla? Ainakin tinnituksesta. Kuuloliitolla on tärkeä viesti kesätapahtumiin lähtijöille.
Festivaalit ovat monen kesän kohokohta, mutta niillä on myös varjopuolensa: kun festareilla vietetään useita tunteja päivässä, kuulo on vaarassa.
– Ilonpidossa kuulonsuojaus helposti unohtuu, ja aamulla herätessä korvat saattavat soida tai tuntua tukkoisilta. Tämä on merkki altistumisesta liian koville äänenpaineille, Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen toteaa tiedotteessa.
– Korvatulpat kannattaakin ottaa mukaan keikoille.
Nykyään musiikin laadusta ei välttämättä tarvitse tinkiä korvatulpat päässäkään.
– Hyvä vaihtoehto ovat vaahtomuoviset tai silikoniset korvatulpat. Niitä voi ostaa esimerkiksi apteekista tai tapahtumapaikalta. Saatavilla on myös yksilöllisesti korvakäytävän mukaan valettuja kuulonsuojamia, Kaijanen selvittää.
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Pitääkö huolestua, jos keikan jälkeen aamulla korvat soivat? Juttu jatkuu videon alla.
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