Pitääkö huolestua, jos keikan jälkeen aamulla korvat soivat? Juttu jatkuu videon alla.

– Ilonpidossa kuulonsuojaus helposti unohtuu, ja aamulla herätessä korvat saattavat soida tai tuntua tukkoisilta. Tämä on merkki altistumisesta liian koville äänenpaineille, Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen toteaa tiedotteessa .

WHO:n mukaan vuonna 2022 noin miljardilla nuorella oli riski kuulon alenemaan. HUSin ylilääkäri Antti Aarnisalo kertoi Huomenta Suomen haastattelussa, että syynä on kuuntelulaitteiden ääni- ja melualtistus.

Desibelit tapissa

Kuulovaurio syntyy usein vähitellen

Jos korvat soivat festarien jälkeen, on hyvä välttää melua ja antaa kuulon levätä.

– Jos korvat tuntuvat tukkosilta ja oudoilta ja tinnittää, jotainhan siellä on tapahtunut. Kuulovamma ei välttämättä tule heti esille, vaan se kehittyy usein pikkuhiljaa. Eli yritetään muistaa, miten helppo ja halpa keino korvatulppa on suojata kuuloaan.