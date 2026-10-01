MTV seuraa F-35-hävittäjien juhlatilaisuutta Rovaniemellä.
Suomen uudet F-35 -hävittäjät on otettu vastaan Rovaniemellä pidetyssä seremoniassa.
Äänekäs hävittäjä rullattiin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Kaavailtu ylilento oli kuitenkin peruttu turvallisuusvaratoimenpiteenä pilvisen sään vuoksi.
Puolustusministeri Antti Häkkänen kuvasi F-35-hävittäjien saapumista historialliseksi merkkipäiväksi. Hän rinnasti hankinnan 1990-luvun Hornet-päätökseen: Suomi sitoutuu puolustuskykyyn myös vaikeassa taloustilanteessa.
– F-35:n integrointi Suomen puolustusjärjestelmään on ratkaiseva lisä sekä kansalliselle että liittokunnan suorituskyvylle täällä pohjoisessa, Häkkänen sanoi paikan päällä pitämässään puheessa.
Paikalla oli myös muun muassa presidentti Alexander Stubb, joka kiipesi tutustumaan hävittäjään.
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Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat Ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä.
Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten.
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