Aalto-yliopiston kaiuttomassa huoneessa hiljaisuus on niin täydellinen, ettei ääni heijastu pinnoista takaisin. Kaiuttoman huoneen oppeja voi myös hyödyntää meluisassa arjessa.
Aalto-yliopiston Otaniemessä sijaitseva kaiuton huone on rakennettu niin, ettei ääni heijastu seinistä, katosta tai lattiasta takaisin.
– Seinät on tehty sillä tavalla, että ne imevät kaiken äänen, mitä tästä tulee, kertoo akustiikan tutkija ja Aalo-yliopiston professori Tapio Lokki.
Lokin mukaan tila vastaa kokemuksena täysin avointa, tyyntä peltoa.
Kun puhuu, huone ei soi lainkaan. Huonetta käytetään mittauksiin, joissa halutaan tarkastella esimerkiksi soittimien ja kaiuttimien äänensäteilyä.
– Ihan mitä tahansa, mistä tulee ääntä, voidaan mitata täällä, Lokki kertoo.
Tutkimuskäytössä tila mahdollistaa erilaisten äänilähteiden mittaamisen niin, ettei huoneen oma kaiunta vääristä tuloksia.
