Häiritseekö melu kotona? Näin vaimennat ääniä yllättävän helposti

7:15 Ahdistaisiko sinua täällä? Tällainen on Aalto-yliopiston Otaniemessä sijaitseva kaiuton huone, joka on Suomen hiljaisin paikka.

Julkaistu 32 minuuttia sitten

Aalto-yliopiston kaiuttomassa huoneessa hiljaisuus on niin täydellinen, ettei ääni heijastu pinnoista takaisin. Kaiuttoman huoneen oppeja voi myös hyödyntää meluisassa arjessa. Aalto-yliopiston Otaniemessä sijaitseva kaiuton huone on rakennettu niin, ettei ääni heijastu seinistä, katosta tai lattiasta takaisin. – Seinät on tehty sillä tavalla, että ne imevät kaiken äänen, mitä tästä tulee, kertoo akustiikan tutkija ja Aalo-yliopiston professori Tapio Lokki. Lokin mukaan tila vastaa kokemuksena täysin avointa, tyyntä peltoa. Kun puhuu, huone ei soi lainkaan. Huonetta käytetään mittauksiin, joissa halutaan tarkastella esimerkiksi soittimien ja kaiuttimien äänensäteilyä. – Ihan mitä tahansa, mistä tulee ääntä, voidaan mitata täällä, Lokki kertoo. Tutkimuskäytössä tila mahdollistaa erilaisten äänilähteiden mittaamisen niin, ettei huoneen oma kaiunta vääristä tuloksia. Huomenta Suomi vieraili tilassa Lokin kanssa. Voit katsoa yllä olevalta videolta., millainen tila kaiuton huone on. Lue myös: Ihminen havahtuu kuulonsa heikkenemiseen usein myöhään – muista konsonanttisääntö Kalustus ja tekstiilit vaimentavat kaikumista

Kotona täydelliseen hiljaisuuteen ei päästä, mutta kaikumista ja häiritseviä ääniä voi vähentää yllättävänkin pienillä muutoksilla.

– Kaikki ovat käyneet varmaan asuntonäytöissä, joissa olohuone aina kaikuu. Se johtuu siitä, ettei siellä ole huonekaluja, Lokki kertoo.

Huonekalut imevät ääntä ja vähentävät kaikua.

– Iso sohva ja kirjahylly imevät yllättävän hyvin ääntä, Lokki neuvoo.

Lokki muistuttaa, että tyhjät pinnat saavat huoneen soimaan. Kaikua voi vähentää lisäämällä huoneeseen pehmeitä ja huokoisia materiaaleja, kuten mattoja, ryijyjä ja tekstiilejä sekä kalusteita, jotka rikkovat suuria pintoja.

– Kaikki huokoiset materiaalit imevät ääntä, jolloin huone vaimenee, Lokki vinkkaa.

Pelkkä pieni ryijynpalanen olohuoneen seinällä ei aina riitä, vaan vaimennukseen tarvitaan myös pinta-alaa.

– Akustiikkalevyjä ja akustiikkamateriaaleja saa vaikka minkä värisenä ja muotoisina, Lokki neuvoo.

Kun melu tulee ulkoa, tarkista tiivisteet

Jos häiriö tulee ulkoa, rapusta tai naapurista, kyse on usein ääneneristyksestä.

Lokin mukaan erityisesti ikkunoiden ja ovien tiivisteet ovat tavallinen vuotokohta erilaisille äänille ja melulle. Niistä liikenteen tai rappukäytävän äänet pääsevät sisään.

– Yleensä ikkuna falskaa tiivisteestä ja sieltä tulee melua läpi. Kun uusit tiivisteet, ikkuna paranee huomattavasti, hän neuvoo.

Sama pätee myös esimerkiksi kerrostalon ulko-oveen, jos sen läpi kuuluu hissin kolina ja rapun elämä. Oven tiivisteiden uusiminen voi auttaa hiljentämään rappukäytävästä kuuluvan metelin.

Lokki muistuttaa, ettei nykypäivänä oikein ole olemassa täysin hiljaista paikkaa.

– Kaikkialla on taustamelua. Tärykalvomme liikkuvat oikeastaan koko ajan, jopa yöllä, hän summaa.

Fanni Parma MTV Uutiset Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana. Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa. Ole Parmaan yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.

