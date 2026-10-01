Kauneusklinikan julkisuutta vältellyt johtajalääkäri vältteli julkisuutta myös tänään.

Otsikoissa ollutta kauneusklinikka Plastic Surgery Centeriä johtavan kohulääkärin Karl Johan Svedjeholmin syytteitä puitiin tänään Helsingin käräjäoikeudessa.

Svedjeholmin syytteet eivät liittyneet viime viikkoina kohun silmässä olleeseen somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan klinikan toiminnan yhteydessä tai viranomaisten sinne tekemään valvontaiskuun. Svedjeholm on syytteessä viestintäsalaisuuden loukkaamisesta Helsingissä tammikuussa 2019.

Tapauksessa asianomistajana oleva nainen kertoi käräjäoikeudelle puhelun välityksellä käyneensä klinikalla konsultaatiossa ja keskustelleensa klinikan toisen perustajan kanssa. Myöhemmin hän sai Svedjeholmilta puhelun, jota kuvaili uhkaavan sävyiseksi.

– Hän sanoi, että tietää kyllä mitä on sovittu, eli oli selvästi lukenut sähköposteja. Hän pyysi minua välittämään kaikki kahdenkeskiset keskustelut. Hän välitti oman sähköpostinsa minulle, johon vastasin, että mun ei tarvitse kolmannelle osapuolelle välittää minun ja kolmannen puolen välisiä keskusteluja, nainen sanoi.

– Tuli aika harmistunut olo, että mistä hän tietää niin paljon minun asioista. En tiennyt kuka hän on ja muuta vastaavaa. Hän tiesi mitä oltiin sana sanasta viestitelty. Ei voi olla mitään keksittyäkään.

"Alkoi olla jo niin paljon ongelmia"

Todistajana kuultu lääkäri, klinikan toinen perustaja kertoi lähteneensä yrityksestä vuonna 2018.

– Silloin alkoi olla jo niin paljon ongelmia, että katsoin parhaaksi lähteä.

Todistajan mukaan Svedjeholm pääsi käsiksi hänen ja potilaan väliseen viestintään siten, että lääkäri oli unohtanut tietokoneensa auki. Lääkärin mukaan Svedjeholm uhkaili myös häntä. Todistajan mukaan asiasta käytiin jo aiemmin oikeudenkäynti, jonka Svedjeholm hävisi.

– Tuolloin hän väitti käyttäneensä 100 tuntia minun potilasasioideni selvittämiseen. Juristini vastasi, että tämä 100 tuntia on käytetty rikolliseen toimintaan.

Tänään aloitetussa oikeudenkäynnissä ei lääkäriä kuitenkaan nähty, sillä Svedjeholm ei saapunut paikalle.

Oikeus julisti tuomionsa jo samana päivänä. Se katsoi Svedjeholmin syyllistyneen viestintäsalaisuuden loukkaamiseen ja määräsi rangaistukseksi 35 päiväsakkoa, joista tuli maksettavaa 7805 euroa. Lisäksi oikeus määräsi asianomistajalle tämän hakeman 500 euron kärsimyskorvauksen. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Oraksen kuolemantapauksen tutkinta on yhä kesken poliisissa.