Suomen älyttömin julkkis -sarjan ensimmäisessä jaksossa nähdään yllättävä käänne.
Niko Saarisen ja Keijo Leppäsen juontama Suomen älyttömin julkkis -sarja starttaa Maikkarilla 1. lokakuuta.
Sarjan jokaisessa jaksossa parhaiten suoriutunut kilpailija pääsee lähtemään kotiin, kun taas heikommin pärjänneet jatkavat kilpailua kohti Suomen älyttömin julkkis -titteliä – jota kukaan ei halua voittaa. Kauden päätteeksi yksi kymmenestä kilpailijasta kruunataan Suomen älyttömimmäksi julkkikseksi.
Kisaajat vastaavat kysymyksiin Suomen älyttömin julkkis -sarjassa.MTV Oy / Joni Tuori
Kauden ensimmäisessä jaksossa kisaajilta kysytään Suomen itsenäistymisen päivää. Muiden kisaajien hämmennykseksi Raija Pelli vastaa väärin, 1.1.1918.
– Joskus minusta tuntuu, että minun nopea oivalluskykyni johtaakin ojasta allikkoon. Joskus kannattaisi Raija vähän harkita tarkemmin, Pelli selittää.
Väärin menneen vastauksen myötä Pelli jatkaa kisassa. Suomen älyttömin julkkis -tittelistä kisaavat hänen lisäkseen vaikuttaja Sergey Hilman, esiintyvä taiteilija Tiina Forsby, mediapersoona Tiia Aalto, toimitusjohtaja Mikael Jungner, laulaja ja opettaja Tidjân Ba, ammattinyrkkeilyn keskisarjan Euroopan mestari Amin Asikainen, laulaja Janely, sanataiteilija ja maisteri Simo Frangén sekä sisällöntuottaja Mikael ”Miku” Sundberg.
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